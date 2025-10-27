Masters 1000 Parigi, Cobolli accede al secondo turno. Eliminato Darderi
Ha ufficialmente preso il via il Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando per la prima volta quest'anno sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. In attesa di Jannik Sinner, che esordirà mercoledì contro il vincitore della sfida tra Zizou Bergs e Alex Michelsen, la spedizione degli azzurri si è aperta con una vittoria e una sconfitta. Flavio Cobolli ha staccato il pass per il secondo turno battendo come accaduto cinque giorni fa a Vienna il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-4. Il romano sarà l'avversario del debutto della testa di serie numero 5 del tabellone Ben Shelton. Battuta d'arresto invece al primo turno per Luciano Darderi, che si è arreso alla wild card francese Athur Cazaux con lo score di 7-6(5) 7-6(4) dopo 2 ore e 10 minuti di lotta.
Cobolli sulla strada di Sinner
In un tabellone, quello di Parigi, che ha concentrato tutti gli italiani nella parte bassa del tabellone, ovvero quella presidiata da Sinner, numero due del seeding, Cobolli potrebbe essere avversario dell'altoatesino all'altezza dei quarti di finale. In caso di successo su Shelton, il romano potrebbe affrontare potenzialmente Andrey Rublev agli ottavi e poi proprio Jannik per un posto in semifinale. La prima giornata di Parigi si chiuderà per il tennis italiano con il debutto di Lorenzo Sonego, impegnato nella complicata sfida con Sebastian Korda.