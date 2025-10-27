Masters 1000 Parigi, Cobolli accede al secondo turno. Eliminato Darderi

Ha ufficialmente preso il via il Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando per la prima volta quest'anno sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. In attesa di Jannik Sinner, che esordirà mercoledì contro il vincitore della sfida tra Zizou Bergs e Alex Michelsen, la spedizione degli azzurri si è aperta con una vittoria e una sconfitta. Flavio Cobolli ha staccato il pass per il secondo turno battendo come accaduto cinque giorni fa a Vienna il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-4. Il romano sarà l'avversario del debutto della testa di serie numero 5 del tabellone Ben Shelton. Battuta d'arresto invece al primo turno per Luciano Darderi, che si è arreso alla wild card francese Athur Cazaux con lo score di 7-6(5) 7-6(4) dopo 2 ore e 10 minuti di lotta.