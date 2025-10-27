Binaghi su Sinner: "Troppe polemiche. Il no alla Davis sofferto per lui quanto per me"

Nello splendido foyer del Teatro San Carlo , una cornice d’eccezione scelta in collaborazione con il Comune di Napoli, si è svolta la cerimonia di chiusura delle celebrazioni del centenario della fondazione del Corriere dello Sport-Stadio . Tra i sei ospiti per il talk sullo sport, che ha visto la partecipazione di Adriano Galliani, Gianluigi Buffon, Ferdinando De Giorgi, Tommaso Chieffi e Gaetano Manfredi, ha parlato anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. " Colleziono tutte le prime pagine, negli ultimi anni sono state tante" - ha detto - prima di tornare su Jannik Sinner e sul momento del tennis azzurro.

Binaghi: "Sinner-Davis? Decisione sofferta"

"Sinner è di uno spessore umano altissimo - le parole di Binaghi -. Ci sono state troppe polemiche per la sua decisione. La scelta è stata tanto sofferta per lui quanto per me. Jannik prima che un grande campione è un ragazzo straordinario come tutti i nostri tennisti nei primi 100. Un esempio da seguire. Grazie al suo lavoro, a quello di Lorenzo Musetti e di Jasmine Paolini avremmo almeno altri dieci anni ricchi di grandi soddisfazioni". Sulle possibilità di vincere la terza insalatiera consecutiva: "Perché no, si deve fare. Abbiamo comunque uno squadrone e, anche se non partiamo più da 1-0 come se ci fosse Jannik, abbiamo Matteo Berrettini che è un giocatore di grande carisma. Un trascinatore, uno che in Davis sa come giocare ed è in forma al momento giusto. Una sorta di secondo capitano e valore aggiunto". Spazio anche per il tennis femminile: "Con Sara Errani sto insistendo, vediamo se ci riesco a farla continuare in singolare. Su Paolini nessuno avrebbe giocato mezzo euro sul fatto che avrebbe rifatto un anno così".