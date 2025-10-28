Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Rublev non ha dubbi: "Vi spiego perché Sinner e Alcaraz sono dominanti e speciali"

Il tennista russo dice la sua sulla qualità del gioco di Jannik e Carlos, protagonisti indiscussi di una rivalità sul campo che ha già fatto storia: i dettagli
TagsRublevsinnerAlcaraz

PARIGI (FRANCIA) - "Il dominio di Sinner e Alcaraz nel circuito? Sono due giocatori che sanno fare tutto, sono molto veloci, sanno giocare ad alta velocità, ti rubano il tempo. Non hai ancora finito il tuo colpo, e il successivo ti sta già arrivando addosso". Sono le parole di Andrey Rublev, al media 'Tennis Bolshoi'. Dopo aver superato il primo turno del Masters 1000 di Parigi battendo il britannico Jacob Fearnley, il tennista russo ha parlato della sua stagione, ammettendo di essere arrivato alla fine "realmente esausto", per poi sottolineare le grandi qualità di Jannik e Carlos che esordiranno a 'La Defense' contro, rispettivamente, Bergs e Norrie: "Hanno un ottimo feeling nell'approccio alla palla - prosegue Rublev - e sanno anche difendersi con facilità. Entrambi si muovono molto bene, entrambi hanno un'ottima coordinazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Rublev: "Ecco perché Sinner e Alcaraz sono speciali"

Il moscovita, classe 1997, non ha dubbi sugli aspetti del gioco di Sinner e Alcaraz che fanno la differenza: "Quando difendono mantengono sempre l'equilibrio. E quindi, anche se le cose non vanno bene, o il loro gioco non funziona, possono rallentare con le gambe, giocare in difesa e vincere comunque le partite. Queste componenti sono probabilmente quelle che fanno la differenza". Secondo Rublev, Jannik e Carlos "possono giocare a ritmi elevati, ad alto livello per ore, senza perdere la concentrazione. Possono mantenere quel livello per quattro o cinque ore ed è questo che li rende speciali. Perché anche i giocatori che possono giocare ad alta velocità, dopo un'ora e mezza o tre ore, hanno momenti di calo. oro due non hanno quasi mai quei cali".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

PARIGI (FRANCIA) - "Il dominio di Sinner e Alcaraz nel circuito? Sono due giocatori che sanno fare tutto, sono molto veloci, sanno giocare ad alta velocità, ti rubano il tempo. Non hai ancora finito il tuo colpo, e il successivo ti sta già arrivando addosso". Sono le parole di Andrey Rublev, al media 'Tennis Bolshoi'. Dopo aver superato il primo turno del Masters 1000 di Parigi battendo il britannico Jacob Fearnley, il tennista russo ha parlato della sua stagione, ammettendo di essere arrivato alla fine "realmente esausto", per poi sottolineare le grandi qualità di Jannik e Carlos che esordiranno a 'La Defense' contro, rispettivamente, Bergs e Norrie: "Hanno un ottimo feeling nell'approccio alla palla - prosegue Rublev - e sanno anche difendersi con facilità. Entrambi si muovono molto bene, entrambi hanno un'ottima coordinazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Binaghi su Sinner: "Troppe polemiche..."Sinner, il messaggio ai tifosi
1
Rublev non ha dubbi: "Vi spiego perché Sinner e Alcaraz sono dominanti e speciali"
2
Rublev: "Ecco perché Sinner e Alcaraz sono speciali"