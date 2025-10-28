Rublev non ha dubbi: "Vi spiego perché Sinner e Alcaraz sono dominanti e speciali"

PARIGI (FRANCIA) - "Il dominio di Sinner e Alcaraz nel circuito? Sono due giocatori che sanno fare tutto, sono molto veloci, sanno giocare ad alta velocità, ti rubano il tempo. Non hai ancora finito il tuo colpo, e il successivo ti sta già arrivando addosso". Sono le parole di Andrey Rublev, al media 'Tennis Bolshoi'. Dopo aver superato il primo turno del Masters 1000 di Parigi battendo il britannico Jacob Fearnley, il tennista russo ha parlato della sua stagione, ammettendo di essere arrivato alla fine "realmente esausto", per poi sottolineare le grandi qualità di Jannik e Carlos che esordiranno a 'La Defense' contro, rispettivamente, Bergs e Norrie: "Hanno un ottimo feeling nell'approccio alla palla - prosegue Rublev - e sanno anche difendersi con facilità. Entrambi si muovono molto bene, entrambi hanno un'ottima coordinazione".