Cobolli diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida contro Shelton LIVE

19:20

Cobolli torna avanti: Shelton ancora per salvare il set

Game durissimo, chiuso con un grande ace da Cobolli, che ha annullato anche una palla break. Shelton al cambio campo per portare il match al tie-break!

19:10

Shelton reagisce ancora: 5-5 nel primo set

Reazione di Shelton, che a parte un errore gratuito sul punto del 15-15, non concede chance di chiudere il match a Cobolli: si torna in parità nel primo set, 5-5!

19:07

Cobolli fa il suo: Shelton serve per salvare il set

Turno di servizio combattuto, Cobolli lo porta a casa e si mette avanti 5-4: Shelton in battuta al cambio campo per salvare il primo set.

19:03

Shelton salva una palla break e torna in parità: 4-4

Rimpianto per Cobolli che si conquista la prima palla break del match, ma che alla fine non riesce a strappare il servizio a Shelton: 4-4!

18:57

Cobolli solido: 4-3 su Shelton nel primo set

Game dominato per Cobolli, al netto del dritto fuori giri che apre un turno di servizio, poi condotto solidamente in porto con il primo ace del match per il 4-3 su Shelton.

18:53

Shelton a zero per il 3-3

Game senza storia, con Shelton che 'arma' la prima e non lascia diritto di replica a Cobolli. Turno di servizio portato a casa a zero per il 3-3 dell'americano.

18:51

Ancora bene Cobolli sul servizio: 3-2

Torna avanti Flavio Cobolli, che tiene con autorità il turno di servizio, lasciando un solo quindici a Shelton (errore gratuito di dritto) e riportandosi in vantaggio nel primo set per 3-2-

18:47

Torna l'equilibrio: Shelton ok al servizio, 2-2

Il primo doppio fallo del match apre il quarto game. Resterà però l'unico quindici per Cobolli, con Shelton che poi domina il turno di servizio, fino a prendersi il 2-2.

18:43

Cobolli torna vanti su Shelton: 2-1 nel primo set

Un paio di errori per Cobolli, che tiene in gioco Shelton, poi fila via liscio il turno di battuta dell'italiano, che sfodera un'ottima prima e torna avanti 2-1 nel primo set.

18:40

Shelton torna in parità: 1-1

Vince il suo primo turno di servizio anche Shelton. Un solo vero punto vinto da Cobolli, che all'inizio del game trova un grande dritto all'incrocio delle righe.

18:35

Gioco a zero per Cobolli!

Parte con il piede giusto Cobolli, che tiene a zero il turno in battuta contro Shelton. Servizio e dritto, praticamente in fotocopia: 1-0!

18:33

+++ Inizia Cobolli-Shleton +++

Via alla sfida tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, in palio gli ottavi di finale contro il vincente di Rublev-Tien. Inizierà a servire il romano.

18:29

Giocatori in campo e riscaldamento in corso

Ovazione del pubblico per Cobolli e Shelton, che fanno il loro ingresso in campo per le fasi di riscaldamento. Tutto pronto per il match!

18:18

Cobolli, il possibile avversario agli ottavi di finale

In caso di vittoria contro Shelton, Cobolli sfiderà uno tra l’americano Learner Tien ed il russo Andrey Rublev.

18:13

Masters Parigi, tocca finalmente a Cobolli!

Termina finalmente l'attesa, con Fokina che batte Royer e libera il Court 1 per il match tra Cobolli e Shelton.

18:00

Scintille a Parigi tra Bublik e Popyrin: cosa è successo

Intanto continua a far discutere quanto accaduto oggi a Parigi tra Bublik e Popyrin, con numerose scintille in campo. LEGGI QUI

17:46

Cobolli, la vittoria al debutto a Parigi

Ieri il debutto per Flavio Cobolli, che ha staccato il pass per il secondo turno battendo il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-4. LEGGI QUI

17:32

Royer-Fokina al terzo set

Prosegue la sfida sul Court 1 tra Royer e Fokina, che va al terzo set: Cobolli deve aspettare ancora.

17:17

Cobolli-Shelton, tutti i precedenti

Questo sarà il quinto scontro tra l'azzurro e l'americano, e romperà sicuramente l'equilibrio tra i due: il bilancio dei precedenti è sul 2-2 con Shelton che ha sempre vinto quest'anno, battendo Cobolli sul cemento outdoor di Acapulco e Toronto.

17:07

Cobolli aspetta Royer-Fokina

La sfida tra Cobolli e Shelton andrà in scena sul Court 1, in questo momento occupato dal match tra Royer e Davidovich-Fokina, al momento al secondo set. Dopo di loro sarà il momento dell'azzurro.

17:00

Masters 1000 Parigi, Cobolli sfida Shelton per gli ottavi

Grande sfida per l'azzurro, contro il numero 7 del ranking mondiale (quinta testa di serie) Ben Shelton. Il match varrà un posto agli ottavi di finale: segui Flavio Cobolli in diretta.

Paris La Défense Arena - Parigi