Alcaraz perde un set con Norrie e si innervosisce: dal box preoccupati, gli ripetono una cosa

Il match contro Norrie, esordio nel torneo di Parigi-La Défense, si è dimostrato più ostico del previsto per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4, ha ceduto il secondo parziale al tennista britannico, che si è imposto per 6-3. Al termine del set, lo spagnolo ha mostrato un grande nervosismo.