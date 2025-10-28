Alcaraz perde un set con Norrie e si innervosisce: dal box preoccupati, gli ripetono una cosa
Il numero uno al mondo protagonista di una reazione esagerata nel corso del match a Parigi
Il match contro Norrie, esordio nel torneo di Parigi-La Défense, si è dimostrato più ostico del previsto per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4, ha ceduto il secondo parziale al tennista britannico, che si è imposto per 6-3. Al termine del set, lo spagnolo ha mostrato un grande nervosismo.
Alcaraz, le parole rassicuranti dal box
Alcaraz sbracciava in modo vistoso, e continuava a lamentarsi, parlando con i componenti del suo staff tecnico. "Positivo... positivo", continuavano a dirgli dal box, cercando di tranquillizzarlo in vista dell'inizio del terzo e decisivo set. "Non sento la palla, è troppo lento", era quello che diceva Carlos.