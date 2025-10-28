Bertolucci sconvolto da Alcaraz, il commento in diretta tv: “Fuori di sé, non l’ho mai visto così…”
Il nervosismo di Carlos Alcaraz, evidenziato nel corso della sfida con Norrie, esordio dello spagnolo al torneo di Parigi-La Défense, stupisce tutti: tecnici, tifosi e addetti ai lavori. Il numero uno al mondo ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4, ma è stato costretto ad arrendersi al tennista britannico nel secondo parziale, chiuso con il punteggio di 6-3 per Norrie.
Bertolucci su Alcaraz: "Si lamenta di tutto"
Al termine del secondo set, Alcaraz ha regalato segnali di grande nervosismo, gesticolando e rivolgendosi con rabbia ai suoi tecnici. "È molto nervoso, il box cerca di calmarlo. Io non l’ho mai visto così fuori di sé. Io non ho mai visto così tanti errori, anche questo non cercato, non forzato", ha detto Paolo Bertolucci durante la cronaca della sfida. "Sta cercando di accendere la luce, ma evidentemente non ci riesce. Si è lamentato tutto il match che non sente la palla e il campo è lento, io veramente avevo letto una dichiarazione che era contento. Giornata storta di certo, oggi la concentrazione è ai minimi termini".