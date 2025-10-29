Musetti-Sonego, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo Sinner-Cobolli la scorsa settimana a Vienna, un altro derby azzurro andrà in scena in giornata su un prestigioso palcoscenico del circuito ATP. Si tratta di quello tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che si affronteranno nel match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Il classe 2002 è reduce dalla semifinale raggiunta a Vienna e, in qualità di settima testa di serie, ha beneficiato di un bye al primo turno. Vincere vorrebbe dire incamerare altri punti preziosi in chiave Finals e avvicinare l'obiettivo Torino. È invece già al secondo incontro il torinese, protagonista di una convincente vittoria al debutto ai danni dello statunitense Sebastian Korda. Nel suo caso l'obiettivo è chiudere al meglio una stagione piena di alti e bassi e magari riavvicinarsi alla top 40.
Musetti-Sonego, orario e quando si gioca
La sfida tra Musetti e Sonego, che mette in palio un biglietto per il terzo turno, è in programma oggi mercoledì 29 ottobre come quarto match sul Court 1, con inizio previsto non prima delle 15:30.
I precedenti tra Musetti e Sonego
Musetti ha vinto l'unico confronto diretto, nel 2024, sul cemento indoor di Vienna (6-3 6-2).
Dove vedere il derby in tv
La sfida tra Musetti e Sonego verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 24.500
SECONDO TURNO – € 44.220
TERZO TURNO – € 82.465
QUARTI DI FINALE – € 154.170
SEMIFINALE – € 282.650
FINALE – € 516.925
VINCITORE – € 946.610