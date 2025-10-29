Musetti-Sonego, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo Sinner-Cobolli la scorsa settimana a Vienna, un altro derby azzurro andrà in scena in giornata su un prestigioso palcoscenico del circuito ATP. Si tratta di quello tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che si affronteranno nel match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Il classe 2002 è reduce dalla semifinale raggiunta a Vienna e, in qualità di settima testa di serie, ha beneficiato di un bye al primo turno. Vincere vorrebbe dire incamerare altri punti preziosi in chiave Finals e avvicinare l'obiettivo Torino. È invece già al secondo incontro il torinese, protagonista di una convincente vittoria al debutto ai danni dello statunitense Sebastian Korda. Nel suo caso l'obiettivo è chiudere al meglio una stagione piena di alti e bassi e magari riavvicinarsi alla top 40.