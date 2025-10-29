Alcaraz commenta la sconfitta

Delusissimo in conferenza stampa dopo l'eliminazione al secondo turno, Alcaraz ha spiegato: "Non mi sono sentito bene oggi. Ho commesso tantissimi errori. Ho giocato senza feeling, non ho avuto feeling con la palla in nessun momento. Inoltre, credo che Norrie abbia giocato ad un livello altissimo, è stata una partita molto solida da parte sua. Non so come spiegarlo, a dire il vero. Ho fatto diversi allenamenti qui e mi stavo sentendo benissimo, mi muovevo bene in campo, colpivo la palla in modo fenomenale. Le mie idee erano chiare, i miei obiettivi erano chiari". Lo spagnolo ha aggiunto: "Cercherò di prepararmi nel miglior modo possibile. Per prima cosa ho Torino, poi la Coppa Davis, sono tornei veramente importanti quelli che si avvicinano. Adesso voglio solo tornare a casa e analizzare cosa devo fare. Ovviamente, mi allenerò e mi preparerò, cercherò di fare in modo che una cosa del genere non succeda più. Quella di oggi è una partita che non rivedrò, cercherò di dimenticarla. Ho mostrato una strategia di gioco sbagliata per una superficie così lenta, è una delle peggiori partite dell'anno. Ci sono partite da cui imparare, ma da questa non trarrò nessuna conclusione chiara".