Jasmine Paolini prima delle Finals, perché non ci sarà penalizzazione: i dubbi social e la spiegazione

Jasmine Paolini ha ufficialmente iniziato il suo avvicinamento alle Wta Finals, al via dall'1 novembre. La numero uno d'Italia è arrivata a Riyadh per preparare il torneo che chiuderà la stagione del tennis femminile dove sarà impegnata sia in singolare che in doppio al fianco di Sara Errani. La toscana sarà l'ottava testa di serie del tabellone avendo aperto questa settimana al numero 8 del ranking mondiale. Jasmine non ha inoltre ricevuto alcuna penalizzazione in classifica, come accaduto invece alle colleghe Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.