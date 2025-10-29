Jasmine Paolini prima delle Finals, perché non ci sarà penalizzazione: i dubbi social e la spiegazione
Jasmine Paolini ha ufficialmente iniziato il suo avvicinamento alle Wta Finals, al via dall'1 novembre. La numero uno d'Italia è arrivata a Riyadh per preparare il torneo che chiuderà la stagione del tennis femminile dove sarà impegnata sia in singolare che in doppio al fianco di Sara Errani. La toscana sarà l'ottava testa di serie del tabellone avendo aperto questa settimana al numero 8 del ranking mondiale. Jasmine non ha inoltre ricevuto alcuna penalizzazione in classifica, come accaduto invece alle colleghe Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.
Paolini, il motivo della mancata penalizzazione
Nonostane come Sabalenka e Swiatek abbia disputato meno di cinque tornei "500", ovvero il minimo previsto dal regolamento Wta, Paolini non ha ricevuto alcuna penalizzazione in classifica. L'azzurra ha giocato in cinque tornei Wta 500, ma l'associazione del tennis femminile informa che la mancanza di penalità è dovuta al ritiro di Paolini da Adelaide per motivi medici. "Se una giocatrice è presente a un torneo Wta 500 - si legge infatti nel regolamento -, si ritira dal tabellone principale a causa di una condizione medica in conformità con i requisiti e le restrizioni della Sezione IV e completa le attività promozionali per il torneo come determinato dalla Wta nei primi due giorni, allora quel torneo Wta 500 conta per soddisfare il suo requisito del torneo di impegno Wta 500".