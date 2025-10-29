Sinner-Cerundolo, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Inizia con una vittoria netta la corsa alla conqusta del titolo di Jannik Sinner nel Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. Il numero due del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 su Zizou Bergs per guadagnare il terzo turno dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo.
Sinner-Cerundolo, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Cerundolo è in programma giovedì 30 ottobre sul Court Central con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Cerundolo
Sono cinque i precedenti tra Sinner e Cerundolo, con il numero due del mondo avanti 3-2 nel conto dei confronti diretti. Jannik ha vinto l'ultima sfida, andata in scena quest'anno agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia.
Dove vedere il match di Sinner in tv
Il match di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 24.500
SECONDO TURNO – € 44.220
TERZO TURNO – € 82.465
QUARTI DI FINALE – € 154.170
SEMIFINALE – € 282.650
FINALE – € 516.925
VINCITORE – € 946.610