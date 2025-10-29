Sinner-Cerundolo, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Cerundolo, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Cerundolo è in programma giovedì 30 ottobre sul Court Central con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Cerundolo, con il numero due del mondo avanti 3-2 nel conto dei confronti diretti. Jannik ha vinto l'ultima sfida, andata in scena quest'anno agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Il match di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610