Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Cerundolo, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un'altra vittoria per il numero due del mondo dopo il titolo conquistato a Vienna: sconfitto Zizou Bergs in due set al secondo turno
2 min

Inizia con una vittoria netta la corsa alla conqusta del titolo di Jannik Sinner nel Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. Il numero due del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 su Zizou Bergs per guadagnare il terzo turno dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo.

Sinner-Cerundolo, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Cerundolo è in programma giovedì 30 ottobre sul Court Central con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Cerundolo, con il numero due del mondo avanti 3-2 nel conto dei confronti diretti. Jannik ha vinto l'ultima sfida, andata in scena quest'anno agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Il match di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Musetti-Sonego, segui la direttaSinner e Mbappé insieme a Parigi