Spettacolo e colpi da campione nella sfida di esordio di Jannik Sinner al Rolex Paris Masters , l'ultimo "1000" della stagione in programma fino al 2 novembre sul cemento indoor della Paris La Défense Arena. Il numero due del mondo ha aperto la sua corsa al titolo con il successo ottenuto su Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2 che gli ha permesso di conquistare il passaggio del turno e la sfida con l'argentino Francisco Cerundolo , che ha invece avuto la meglio in tre set su Miomir Kecmanovic . Per Jannik c'è in ballo anche il primato della classifica mondiale: dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz all'esordio, l'azzurro potrebbe tornare numero uno al mondo vincendo il titolo.

Bergs non ci crede: il suo colpo è fuori di pochissimo

Nonostante il punteggio abbastanza netto non sono mancati gli scambi spettacolari nella sfida tra Sinner e Bergs. Tra questi a rubare l'occhio sicuramente quello che ha aperto il settimo game del secondo set. Un passante di dritto di grande qualità giocato da Bergs è terminato fuori di pochissimo scatenando la reazione dello stesso belga che non voleva credere alla chiamata automatica. Non appena rivisto di quanto fosse effettivamente uscita la palla, Bergs si è scatenato con il gesto della mano all'italiana e il "no" con il dito all'occhio di falco facendo scoppiare a ridere anche Sinner.