Sonego-Medvedev, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo la grande vittoria al debutto contro il qualificato Sebastian Korda, continua la corsa di Lorenzo Sonego nel Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. Il piemontese si è aggiudicato il derby tutto azzurro con Lorenzo Musetti riuscendo ad imporsi con il punteggio di 3-6 6-3 6-1 per guadagnare la sfida di terzo turno contro la testa di serie numero 11 del tabellone Daniil Medvedev.
Sonego-Medvedev, orario e quando si gioca
La sfida tra Sonego e Medvedev è in programma giovedì 30 ottobre sul Court 1 come quinto e ultimo match di giornata.
I precedenti tra Sonego e Medvedev
Sono tre i precedenti tra Sonego e Medvedev e ad avere la meglio è sempre stato il tennista russo, che ha vinto anche l'ultimo confronto andato in scena agli ottavi di finale di Dubai dello scorso anno.
Dove vedere il match in tv
Il match verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 24.500
SECONDO TURNO – € 44.220
TERZO TURNO – € 82.465
QUARTI DI FINALE – € 154.170
SEMIFINALE – € 282.650
FINALE – € 516.925
VINCITORE – € 946.610