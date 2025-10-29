Sonego-Medvedev, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv 

Sonego-Medvedev, orario e quando si gioca

La sfida tra Sonego e Medvedev è in programma giovedì 30 ottobre sul Court 1 come quinto e ultimo match di giornata.

I precedenti tra Sonego e Medvedev

Sono tre i precedenti tra Sonego e Medvedev e ad avere la meglio è sempre stato il tennista russo, che ha vinto anche l'ultimo confronto andato in scena agli ottavi di finale di Dubai dello scorso anno.

Dove vedere il match in tv

Il match verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610