Bufera su Davidovich Fokina: l'esultanza a Parigi fa infuriare il pubblico che comincia a fischiarlo. E lui....

Alta tensione nel match che ha regalato ad Alejandro Davidovich Fokina l'accesso al terzo turno del Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 15 del tabellone, è reduce dalla finale giocata all'Atp 500 di Basilea e dopo il successo al debutto sul lucky loser Valentin Royer, si è imposto su un altro francese, Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6(5) 6-4 arrecando un nuovo grande dispiacere a pubblico di casa.