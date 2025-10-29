Bufera su Davidovich Fokina: l'esultanza a Parigi fa infuriare il pubblico che comincia a fischiarlo. E lui....
Alta tensione nel match che ha regalato ad Alejandro Davidovich Fokina l'accesso al terzo turno del Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 15 del tabellone, è reduce dalla finale giocata all'Atp 500 di Basilea e dopo il successo al debutto sul lucky loser Valentin Royer, si è imposto su un altro francese, Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6(5) 6-4 arrecando un nuovo grande dispiacere a pubblico di casa.
Davidovich contro il pubblico francese: cosa è successo
Beccato dal pubblico durante tutto il match su un campo caldissimo come il Court 1 di Parigi, Davidovich Fokina non si è risparmiato al termine della sfida vinta contro il beniamino di casa. Per questo, dopo aver convertito il match point lo spagnolo ha rivolto il gesto "night night" agli spettatori scatenando i fischi dalle tribune. Anche dopo la stretta di mano con Cazaux, Davidovich ha continuato a stuzzicare il pubblico che di certo non sarà dalla sua parte nel prossimo match contro Alexander Zverev.