Sinner, il gesto bellissimo con un bambino a Parigi: “Questa è per te, ok?”, la reazione è pazzesca

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria netta la sua corsa al titolo nel Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando sul cemento indoor della Paris La Défense Arena. Il numero due del mondo ha superato all'esordio Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2 e quest'oggi tornerà in campo contro Francisco Cerundolo non prima delle ore 19:00, ancora sul Court Central, per provare a staccare il pass per i quarti di finale. In caso di vittoria del titolo, l'azzurro sarebbe certo di tornare al numero uno del mondo al termine del torneo parigino dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno.