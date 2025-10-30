Sinner, il gesto bellissimo con un bambino a Parigi: “Questa è per te, ok?”, la reazione è pazzesca
Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria netta la sua corsa al titolo nel Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando sul cemento indoor della Paris La Défense Arena. Il numero due del mondo ha superato all'esordio Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2 e quest'oggi tornerà in campo contro Francisco Cerundolo non prima delle ore 19:00, ancora sul Court Central, per provare a staccare il pass per i quarti di finale. In caso di vittoria del titolo, l'azzurro sarebbe certo di tornare al numero uno del mondo al termine del torneo parigino dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno.
Sinner, il gesto bellissimo con un bambino
Al termine della sfida di esordio vinta contro Bergs, Sinner si è soffermato a lungo con i tifosi per scattare foto e firmare autografi, ma un gesto da campione ha già fatto il giro del mondo. Jannik ha infatti regalato la sua racchetta ad un bambino, che non ha nascosto tutta la sua emozione per aver ricevuto un dono dal suo beniamino.