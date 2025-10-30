Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Sinner, il gesto bellissimo con un bambino a Parigi: "Questa è per te, ok?", la reazione è pazzesca

Dopo il successo conquistato all'esordio contro Zizou Bergs, il numero due del mondo si è fermato a lungo con i tifosi sugli spalti
Tagsjannik sinner

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria netta la sua corsa al titolo nel Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione che si sta disputando sul cemento indoor della Paris La Défense Arena. Il numero due del mondo ha superato all'esordio Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-2 e quest'oggi tornerà in campo contro Francisco Cerundolo non prima delle ore 19:00, ancora sul Court Central, per provare a staccare il pass per i quarti di finale. In caso di vittoria del titolo, l'azzurro sarebbe certo di tornare al numero uno del mondo al termine del torneo parigino dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno.

Sinner, il gesto bellissimo con un bambino

Al termine della sfida di esordio vinta contro Bergs, Sinner si è soffermato a lungo con i tifosi per scattare foto e firmare autografi, ma un gesto da campione ha già fatto il giro del mondo. Jannik ha infatti regalato la sua racchetta ad un bambino, che non ha nascosto tutta la sua emozione per aver ricevuto un dono dal suo beniamino. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

