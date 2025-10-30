Sinner-Shelton, quarti di finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua la corsa verso il titolo di Jannik Sinner nel Rolex Paris Masters , l'ultimo "1000" della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor della Paris La Défense Arena . Il numero due del mondo si è imposto con il punteggio di 7-5 6-1 sull'argentino Francisco Cerundolo dopo un'ora e 25 minuti di gioco per centrare per la prima volta in carriera i quarti di finale nel torneo parigino.

Sinner-Shelton, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma venerdì 31 ottobre sul Court Central non prima delle ore 19:00.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Sono sette i precedenti tra Sinner e Shelton, con il numero due del mondo avanti 6-1 nel conto dei confronti diretti. Jannik ha vinto l'ultima sfida, andata in scena quest'anno ai quarti di finale di Wimbledon.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Il match di Sinner a Parigi verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610