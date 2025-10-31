Errani lancia l'allarme: "Paolini non sta benissimo, ma domani..."

Alla vigilia dell'esordio nella seconda edizione delle WTA Finals di scena a Riyad , un alone di incertezza regna sulle condizioni di Jasmine Paolini . Protagonista di un finale di stagione intenso in cui si è tolta molte soddisfazioni, l'azzurra sarà protagonista in Arabia Saudita sia in singolare sia in doppio. Saranno proprio lei e Sara Errani a inaugurare il torneo, sfidando la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall'olandese Demi Schuurs a partire dalle ore 13:30 italiane nella giornata di sabato 1° novembre. Paolini tuttavia non ha preso parte al Media Day e la sua partner di doppio, Errani , ha fatto chiarezza sul suo stato fisico.

Le parole di Errani

"Purtroppo Jasmine non sta benissimo. La cosa migliore è che si riposasse così da essere nelle migliori condizioni domani (sabato, ndr). Sono fiduciosa che sarà al massimo". Lo ha dichiarato Errani da Riyad ai microfoni di SuperTennis, parlando poi di ciò che si aspetta da questa settimana. "Essere nuovamente qui è molto positivo e non possiamo che essere molto felici. Rispetto ad altri tornei ci sono delle condizioni un po' particolari. La palla vola e va molto rapida, dato che siamo a oltre 600 metri di altitudine. Anche se non sono le condizioni ideali per noi, le conosciamo un po' meglio e proveremo ad adattarci nel migliore dei modi". Infine, la leggenda del tennis italiano ha ammesso: "Quando vedo le avversarie mi sembrano tutte fortissime, ma tenteremo di fare il massimo".