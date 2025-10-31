Pietrangeli lo attacca e Panatta replica sui social: "Quanto sei permaloso" 

ROMA - Botta e risposta a distanza tra i due ex tennisti azzurri Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli , con il primo che ha replicato via social al secondo dopo essere stato attaccato. Tutto è partito da un'intervista di Panatta a 'Repubblica', in cui per sbaglio ha dichiarato di essere "l'unico" ad aver vinto il Roland Garros invece che "l'ultimo". Una svista che non è sfuggita al 92 enne Pietrangeli , capitano di Adriano nel trionfo di Davis in Cile nel 1976, che ha così pubblicato un articolo su SuperTennis per 'rimproverarlo' .

Pietrangeli risentito con Panatta per una frase sul Roland Garros

"Carissimo Adriano, ma che ti succede?" è l'incipit dell'articolo, quasi una lettera. "Annamo bene… per carità, è vero che non sto bene e che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello. Proprio da te poi, che dicesti tempo fa: 'lasciate in pace Pietrangeli, che ha novant'anni"' ha scritto Nicola in un passaggio, aggiungendo poi che "se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto, giusto per dirlo alla famosa gente...) allora vuoi stravincere".

La replica di Adriano con un post sui social

Dopo qualche ora la replica di Panatta con un post su X: " Leggo che Pietrangeli si è risentito perché in una intervista avrei detto che sono stato l’unico ad aver vinto il Roland Garros - ha scritto il 75enne Adriano -. Nicola guarda che ho detto o intendevo dire l’ultimo, non mi sono mica rincoglionito. Però ammazza quanto sei permaloso… Ti voglio bene".