"I genitori amano più Sinner dei figli": i messaggi virali a Propaganda sono esilaranti
Può essere entrato Jannik Sinner così tanto nelle case degli italiani da aver sostituito in alcuni casi i figli? Sì, è possibile. La prova, ieri sera, a "Propaganda Live", su La7. Durante la consueta classifica social sono stati mostrati una serie di messaggi virali - esilaranti - in cui gli utenti raccontano di aver preferito Sinner ai figli o viceversa. La palma del migliore va a una ragazza che racconta come quando, al telefono con la mamma, raccontava di un suo malessere, sia stata poi interrotta dalla stessa perché "Sinner si è ritirato, sta male, ci sentiamo dopo".
La mamma di Diego Bianchi e la gag su Sinner
Tra i tanti genitori che "preferiscono" Sinner ai figli c'è anche la mamma di Diego Bianchi, presente in studio. Il conduttore ha raccontato: "Magari non la sento tutto il giorno e poi, all'improvviso, mi scrive che Sinner ha vinto il primo turno di non so quale torneo. E io non sapevo neppure che giocasse". Condizione simile a quella di tanti italiani: Sinner è ormai entrato nell'immaginario collettivo.