"I genitori amano più Sinner dei figli": i messaggi virali a Propaganda sono esilaranti

Può essere entrato Jannik Sinner così tanto nelle case degli italiani da aver sostituito in alcuni casi i figli? Sì, è possibile. La prova, ieri sera, a "Propaganda Live", su La7. Durante la consueta classifica social sono stati mostrati una serie di messaggi virali - esilaranti - in cui gli utenti raccontano di aver preferito Sinner ai figli o viceversa. La palma del migliore va a una ragazza che racconta come quando, al telefono con la mamma, raccontava di un suo malessere, sia stata poi interrotta dalla stessa perché "Sinner si è ritirato, sta male, ci sentiamo dopo".