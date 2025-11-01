Jasmine Paolini non sta bene, ansia per l'esordio con Sara Errani: a che ora giocano e come sta

Tutto pronto a Riyadh per l'inizio delle Wta Finals , il torneo che chiude la stagione del circuito femminile dove si affrontano le miglori otto giocatrici e le migliori otto coppie dell'anno. L'Italia sarà ancora una volta rappresentata in entrambi i tabelloni grazie a Jasmine Paolini , testa di serie numero otto in singolare e numero uno in doppio al fianco di Sara Errani . La vigilia delle azzurre è stata però caratterizzata da qualche intoppo con la toscana che ha dovuto fare i conti con raffreddore e mal di gola.

Paolini/Errani, quando l'esordio

"Purtroppo Jasmine non sta benissimo - ha spiegato Errani sulla compagna di doppio -, però è meglio che si stia riposando per essere nelle migliori condizioni. Non stava tanto bene, sono fiduciosa che sarà al massimo. È molto positivo essere di nuovo qui, siamo contentissime. Conosciamo un po' meglio le condizioni, che sono abbastanza particolari rispetto a altri tornei". Se bisognerà attendere la giornata di domenica 2 novembre per vedere in campo Paolini in singolare contro Aryna Sabalenka, le azzurre saranno subito protagoniste in doppio. Apriranno infatti il programma del torneo sabato 1 novembre a partire dalle ore 13:30 contro la statunitense Asia Muhammad e l'olandese Demi Schuurs.