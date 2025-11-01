Incredibile Alcaraz: si fa benedire da un giovane prete prima delle Finals e della Davis!

Un incontro tra fede e sport, tra due giovani murciani che hanno raggiunto traguardi importanti in età precoce. Il sacerdote Miguel Tovar, della diocesi di Cartagena (Spagna), ha condiviso sui social il momento in cui ha dato la sua benedizione al tennista Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo, durante una partita del Real Murcia Club de Fútbol, squadra di cui entrambi sono grandi tifosi. “Approfittando della visita di Carlos Alcaraz alla partita di Copa del Rey del Real Murcia, ho avuto l'onore di incontrarlo, chiacchierare con lui e dargli la benedizione prima dei suoi prossimi impegni a Torino e della Coppa Davis”, ha raccontato don Tovar in un post diffuso sui social.

Alcaraz e la benedizione di don Tovar

In una conversazione con ACI Prensa, il giovane sacerdote — che è anche cappellano del Real Murcia — ha spiegato che l’incontro è avvenuto il 30 ottobre, in occasione della partita di Copa del Rey contro l’Antequera C.F. Arrivato in ritardo allo stadio, Tovar ha notato la presenza di Alcaraz, ma inizialmente non lo aveva riconosciuto a causa del nuovo colore dei capelli. Durante l’intervallo, però, ha deciso di presentarsi: “Abbiamo parlato del fatto che abbiamo quasi la stessa età e che entrambi abbiamo raggiunto cose importanti molto giovani. Io sono diventato sacerdote a 24 anni, lui è stato numero uno al mondo a 22. E siamo entrambi murciani!”, ha raccontato con un sorriso.

La benedizione e la preghiera per la forza nei momenti difficili

Quando stava per iniziare il secondo tempo, gli amici del sacerdote hanno iniziato a scherzare sulla possibilità di impartire la benedizione, ricordando il precedente dello scorso agosto a New York, quando Alcaraz era stato benedetto da un sacerdote nella Cattedrale di San Patrizio. Alla fine della partita, Tovar ha deciso di farlo davvero: “Ho chiesto al Signore di benedirlo, di dargli forza nei momenti difficili e di sconfitta. Perché anche lì, nel dolore e nelle prove, abbiamo bisogno della forza e della pace che vengono da Dio”, ha spiegato. Il sacerdote ha raccontato di aver trovato Alcaraz semplice, gentile e vicino: “È stato come parlare con un amico di Murcia qualsiasi. L’ho vissuto con grande normalità, ma anche con molta emozione e un tremendo onore per me”.