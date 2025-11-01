Djokovic potrebbe salvare qualcuno per le Finals di Torino: il retroscena del New York Times
NEW YORK (Usa) - Una poltrona per tre. Gli ultimi tornei della stagione mettono in palio punti pesanti nella classifica Atp, la corsa alle ATP Tour Finals a Torino si gioca in queste ultime partite con Musetti, Auger-Aliassime e Bublik ancora in corsa per ottenere un posto tra i primi otto, e quindi la qualificazione al prossimo torneo in programma in Italia. Resta un solo posto per le Finals Atp di Torino, ma ci potrebbe essere un colpo di scena a stravolgere il percorso dei tre tennisti in corsa per ottenere la qualificazione.
Finals Torino, il dubbio di Djokovic
L’italiano Lorenzo Musetti ha fallito l’immediata possibilità di qualificarsi per le Finals Atp di Torino perdendo contro il connazionale Lorenzo Sonego al Masters di Parigi: resta in ottava posizione in classifica, e al momento sarebbe qualificato. Il tennista di Carrara rischia di pagare a caro prezzo la sua estromissione dal torneo parigino: Félix Auger-Aliassime e Alexander Bublik sono in agguato. Manca ancora una settimana alla fine della stagione, con la possibilità per i giocatori di guadagnare altri punti nei restanti tornei ATP 250, ad Atene e Metz, in Francia. Musetti ha accettato una wild card per l'Hellenic Championship nella capitale greca, mentre Auger-Aliassime giocherà l'Open della Mosella in Francia. Resta il dubbio legato a Novak Djokovic: come ha anticipato nelle ultime ore il New York Times, il tennista serbo non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione alle Finals Atp di Torino: qualora dovesse rinunciare, sia Musetti che Auger-Aliassime avrebbero accesso al torneo di Torino.