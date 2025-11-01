Atp Finals Torino, Auger-Aliassime sorpassa Musetti nella Race: la situazione aggiornata

Si fa sempre più complicata la situazione nella Race per Lorenzo Musetti . Il tennista carrarino resta in corsa per l'ultimo posto disponibile alle Nitto Atp Finals , in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, ma non è più padrone del proprio destino e adesso ha anche subito il sorpasso in classifica. In apertura di programma al Masters 1000 di Parigi è infatti arrivato il successo di Felix Auger-Aliassime in semifinale contro Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Un risultato che ha permesso al canadese non solo di conquistare il pass per l'ultimo atto del torneo in scena alla Paris La Défense Arena ma anche di portarsi all'ottava posizione della Race.

Atp Finals, la situazione aggiornata nella Race

Se per Musetti è arrivata a Parigi una pesante sconfitta al secondo turno contro Lorenzo Sonego, Auger-Aliassime continua la sua incredibile corsa verso il titolo (in finale attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev). Il canadese si è portato grazie al successo in semifinale a 3.845 punti, a 160 punti di vantaggio da Musetti fermo a 3.685. Dovesse vincere il titolo a Parigi, Auger-Aliassime salirebbe a 4.195 punti e sarebbe certo di conquistare l'ultimo posto per le Finals. Altrimenti sarà tutto da decidere nell'ultima settimana di tornei con Musetti che sarà iscritto ad Atene, mentre il canadese giocherà il torneo di Metz.