Sinner-Auger Aliassime, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime a contendersi il titolo dell'edizione 2025 del Rolex Paris Masters . Dopo il successo del canadese su Alexander Bublik che ha aperto il programma delle semifinali dell'ultimo Masters 1000 della stagione, come nella finale dell' Atp 500 di Vienna di qualche giorno fa l'azzurro si è imposto su un Alexander Zverev decisamente sottotono con il punteggio di 6-0 6-1 per conquistare il suo posto finale. Non solo la vittoria del titolo, nella sfida contro il canadese ci sarà in palio per Sinner anche il numero uno nella classifica mondiale.

Sinner-Auger Aliassime, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, che mette in palio il titolo del Masters 1000 di Parigi, è in programma domenica 2 novembre sul Court Central a partire dalle ore 15:00.

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

In perfetta parità (2-2) il conto dei precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, che si sono equamente divisi i quattro confronti diretti. L'ultima sfida risale alla semifinale degli US Open di quest'anno e ad avere la meglio è stato l'azzurro con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-4.

Dove vedere il match in tv

Il match con Sinner protagonista a Parigi sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610