Sinner e il bellissimo messaggio per Zverev lasciato sulla telecamera: ecco cosa ha scritto

Si è conclusa con un netto 6-0 6-1 in poco più di un'ora di gioco la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev al Rolex Paris Masters, l'ultimo "1000" della stagione in corso di svolgimento sul veloce indoor della Paris La Défense Arena. Una partita dominata in lungo e in largo dal campione azzurro contro uno Zverev decisamente apparso sottotono e affaticato dopo la battaglia vinta a serata inoltrata contro Daniil Medvedev nei quarti di finale. Una sfida risolta solamente al tie-break del terzo set che ha sicuramente influito sulla prestazione odierna del tedesco.

Sinner, il gesto da campione per Zverev

Al termine della partita, Sinner ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti dell'avversario che non è riuscito ad esprimersi al meglio per via di qualche problema fisico. Il numero due del mondo, che domenica affronterà Felix Auger-Aliassime per tornare in vetta alla classifica Atp, ha infatti voluto mandare un messaggio a Zverev sulla telecamera. "Riprenditi presto" - ha scritto l'azzurro con tanto di cuore.