Auger-Aliassime sconfitto in finale, Musetti può ancora sperare per Torino: la Race aggiornata
La speranza è l'ultima a morire. Per Lorenzo Musetti si è fatta in grande salita la corsa alle ATP Finals di Torino, ma a sei giorni dall'inizio nulla è ancora deciso. Saranno infatti gli ATP 250 di Metz e Atene a decretare chi tra l'azzurro e Felix Auger-Aliassime si assicurerà l'ottavo e ultimo pass per il torneo riservato ai migliori otto giocatori del 2025. Decisiva la vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Parigi, che ha impedito al canadese di ottenere l'aritmetica qualificazione. Nonostante sia spalle al muro, Musetti può quindi continuare a sperare e coltivare il sogno Torino: servirà un mezzo miracolo viste le combinazioni, ma per Lorenzo c'è ancora speranza.
La situazione aggiornata
Al momento c'è Auger-Aliassime all'ottavo posto della Race a quota 3.845 punti. Staccato di ben 160 lunghezze Musetti, nono a 3.685 punti. Cosa serve dunque all'italiano per qualificarsi alle ATP Finals? Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che non dipenderà esclusivamente da Lorenzo, anzi sarà il canadese a essere padrone del proprio destino. Qualora dovesse raggiungere la finale nel torneo di Metz, Felix staccherebbe il pass per Torino a prescindere dal risultato del suo diretto concorrente. Per Musetti invece l'imperativo è vincere il torneo di Atene. Anche solo essere sconfitto in finale non sarebbe sufficiente per qualificarsi. In sostanza il calcolo è piuttosto semplice: Musetti si qualifica alle ATP Finals se trionfa ad Atene e Auger-Aliassime NON raggiunge la finale a Metz.