Auger-Aliassime sconfitto in finale, Musetti può ancora sperare per Torino: la Race aggiornata

La speranza è l'ultima a morire. Per Lorenzo Musetti si è fatta in grande salita la corsa alle ATP Finals di Torino, ma a sei giorni dall'inizio nulla è ancora deciso. Saranno infatti gli ATP 250 di Metz e Atene a decretare chi tra l'azzurro e Felix Auger-Aliassime si assicurerà l'ottavo e ultimo pass per il torneo riservato ai migliori otto giocatori del 2025. Decisiva la vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Parigi, che ha impedito al canadese di ottenere l'aritmetica qualificazione. Nonostante sia spalle al muro, Musetti può quindi continuare a sperare e coltivare il sogno Torino: servirà un mezzo miracolo viste le combinazioni, ma per Lorenzo c'è ancora speranza.