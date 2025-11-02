Paolini-Gauff, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Non è andato come sperato il debutto nelle WTA Finals di Riyadh per Jasmine Paolini, travolta con un sonoro 6-3 6-1 da Aryna Sabalenka. L'azzurra non ha molto da rimproverarsi, sia perché storicamente ha sempre faticato contro la numero uno al mondo sia perché è consapevole che le sue possibilità di qualificarsi alle semifinali passano prevalentemente dalle altre due sfide del girone. Sarà però fondamentale reagire e approcciare nel migliore dei modi il prossimo incontro, che potrebbe risultare decisivo in chiave passaggio del turno. La sua prossima avversaria in Arabia Saudita sarà l'altra giocatrice uscita sconfitta dal suo primo impegno nelle WTA Finals, vale a dire la statunitense Coco Gauff, battuta dalla connazionale Jessica Pegula.
Paolini-Gauff, orario e quando si gioca
La sfida tra Paolini e Gauff, valida per la seconda giornata del Round Robin delle Wta Finals di Riyadh, è in programma martedì 4 novembre con orario ancora da definire.
I precedenti tra Paolini e Gauff
In parità i confronti diretti tra le due giocatrici: 3-3. L'ultima sfida, andata in scena meno di un mese fa (11 ottobre) a Wuhan, ha visto trionfare Gauff. Paolini aveva però vinto i tre precedenti incontri datati 2025.
Dove vedere il match di Paolini in tv
Tutte le partite delle Wta Finals saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà inoltre trasmesso da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis come riferimento. Sarà infine disponibile la diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.
Wta Finals Riyadh, il montepremi
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000
VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000
VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000