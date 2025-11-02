Paolini-Gauff, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Non è andato come sperato il debutto nelle WTA Finals di Riyadh per Jasmine Paolini, travolta con un sonoro 6-3 6-1 da Aryna Sabalenka. L'azzurra non ha molto da rimproverarsi, sia perché storicamente ha sempre faticato contro la numero uno al mondo sia perché è consapevole che le sue possibilità di qualificarsi alle semifinali passano prevalentemente dalle altre due sfide del girone. Sarà però fondamentale reagire e approcciare nel migliore dei modi il prossimo incontro, che potrebbe risultare decisivo in chiave passaggio del turno. La sua prossima avversaria in Arabia Saudita sarà l'altra giocatrice uscita sconfitta dal suo primo impegno nelle WTA Finals, vale a dire la statunitense Coco Gauff, battuta dalla connazionale Jessica Pegula.