Panatta senza freni per la vittoria di Sinner: "Alcaraz deve stare attento perché..."

Jannik Sinner vince a Parigi, torna numero uno al mondo e si prepara come meglio non potrebbe per le Finals. A "La nuova domenica sportiva" Adriano Panatta commenta così il successo del campione azzurro: "Ha fatto il suo dovere perché era nettamente favorito dopo che era uscito Alcaraz. Ora lui è tornato numero uno anche se durerà poco, per un sistema diabolico che io non ho capito e non sono molto d'accordo".