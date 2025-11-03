Panatta senza freni per la vittoria di Sinner: "Alcaraz deve stare attento perché..."
Jannik Sinner vince a Parigi, torna numero uno al mondo e si prepara come meglio non potrebbe per le Finals. A "La nuova domenica sportiva" Adriano Panatta commenta così il successo del campione azzurro: "Ha fatto il suo dovere perché era nettamente favorito dopo che era uscito Alcaraz. Ora lui è tornato numero uno anche se durerà poco, per un sistema diabolico che io non ho capito e non sono molto d'accordo".
Panatta e l'avvertimento a Alcaraz
"Sinner - dice ancora Panatta - sta sperimentando tante cose, continua a imparare ogni volta. Jannik ha giocato bene, non che prima non facesse palle corte o altro, ora lo fa molto di più. Serve anche meglio, anche l'atteggiamento in campo sembra più rilassato, ha la consapevolezza della sua forza, può scherzare con Cahill, ad esempio, cosa che non faceva prima. Lo screzio? Non credo fosse così serio, ormai è diventato quasi imbattibile. Alcaraz - avverte Panatta - può incorrere in una giornata storta e perdere, a Jannik al primo o secondo turno non capita mai. O perde in finale o si fa male, Carlos quindi deve stare attento: o è sempre concentrato o non lo batte più". Appuntamento, quindi, a Torino: "Spero - l'auspicio finale di Panatta - in una finale tra di loro".