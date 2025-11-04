Il rientro di Sinner in Italia in gran segreto: l'arrivo a Torino incappucciato

Dopo aver conquistato al Masters 1000 di Parigi , battendo in finale Felix Auger-Aliassime in due set , il ventitreesimo titolo della sua carriera, il terzo stagionale, Jannik Sinner ha iniziato l'avvicinamento alle Nitto Atp Finals . Grazie al successo nell'ultimo "1000" della stagione il campione azzurro è tornato al numero uno del mondo e resterà in testa almeno per una settimana, arrivando a quota 66, ma a Torino Carlos Alcaraz potrebbe operare il controsorpasso visto che Jannik difenderà i 1500 punti del trofeo vinto lo scorso anno, mentre lo spagnolo solamente 200.

Sinner è arrivato a Torino

Nella serata di lunedì, di rientro da Parigi, Sinner è arrivato a Torino e nei prossimi giorni inizierà a preparare quello che sarà l'ultimo appuntamento della sua stagione dopo il forfait dalla Coppa Davis. Come testimoniato da alcuni video sui social, Jannik è arrivato nel capoluogo piemontese a bordo della sua auto in gran segreto, con tanto di cappuccio. Giovedì si conoscerà il sorteggio dei due gironi, mentre venerdì avrà luogo la conferenza di lancio del torneo.