martedì 4 novembre 2025
Il rientro di Sinner in Italia in gran segreto: l'arrivo a Torino incappucciato

Dopo aver conquistato a Parigi il trionfo nella finale con Felix Auger-Aliassime, l'azzurro prepara l'ultimo appuntamento della sua stagione
2 min
Tagsjannik sinnerNitto Atp Finals

Dopo aver conquistato al Masters 1000 di Parigi, battendo in finale Felix Auger-Aliassime in due set, il ventitreesimo titolo della sua carriera, il terzo stagionale, Jannik Sinner ha iniziato l'avvicinamento alle Nitto Atp Finals. Grazie al successo nell'ultimo "1000" della stagione il campione azzurro è tornato al numero uno del mondo e resterà in testa almeno per una settimana, arrivando a quota 66, ma a Torino Carlos Alcaraz potrebbe operare il controsorpasso visto che Jannik difenderà i 1500 punti del trofeo vinto lo scorso anno, mentre lo spagnolo solamente 200.

Sinner è arrivato a Torino

Nella serata di lunedì, di rientro da Parigi, Sinner è arrivato a Torino e nei prossimi giorni inizierà a preparare quello che sarà l'ultimo appuntamento della sua stagione dopo il forfait dalla Coppa Davis. Come testimoniato da alcuni video sui social, Jannik è arrivato nel capoluogo piemontese a bordo della sua auto in gran segreto, con tanto di cappuccio. Giovedì si conoscerà il sorteggio dei due gironi, mentre venerdì avrà luogo la conferenza di lancio del torneo. 

 

 

