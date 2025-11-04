Sabalenka-Kyrgios, c'è la data ufficiale: ecco dove e quando si giocherà

È stata ufficializzata la data della sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios . Una battaglia dei sessi 2.0 in pieno stile di quella che nel 1973 vide trionfare Billie Jean King nella sfida con Bobby Riggs con il punteggio di 6-4 6-3 6-3. In un primo momento l'evento si sarebbe dovuto disputare ad Hong Kong , ma si giocherà invece alla Coca Cola Arena di Dubai , il 28 dicembre. In attesa di vedere quale sarà il risultato del campo tra la numero uno del mondo e il numero 652 della classifica Atp sono già iniziate le frecciatine a distanza. "Facciamolo, Saba, su" - aveva detto l'australiano, provocando la risposta della bielorussa: "È meglio che tu arrivi preparato".

Kyrgios è sicuro di vincere

"Vincerò 6-2 senza dare il 100%" - ha continuato Kyrgios, che quest’anno ha giocato soltanto cinque partite vincendo solamente a Miami contro Mackenzie McDonald. Non sono mancate però anche le dimostrazioni di rispetto. "Quando la numero uno del mondo ti sfida, rispondi alla chiamata - ha raccontato Nick - ho grande rispetto per lei: è una vera campionessa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sarò a Dubai soltanto per giocare, ma anche per divertire". Queste invece le parole di Sabalenka: "Lui ha talento, io sono pronta a dare il massimo. E sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e far parte della moderna interpretazione di quell’iconico incontro".