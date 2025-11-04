Sabalenka-Kyrgios, c'è la data ufficiale: ecco dove e quando si giocherà
È stata ufficializzata la data della sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Una battaglia dei sessi 2.0 in pieno stile di quella che nel 1973 vide trionfare Billie Jean King nella sfida con Bobby Riggs con il punteggio di 6-4 6-3 6-3. In un primo momento l'evento si sarebbe dovuto disputare ad Hong Kong, ma si giocherà invece alla Coca Cola Arena di Dubai, il 28 dicembre. In attesa di vedere quale sarà il risultato del campo tra la numero uno del mondo e il numero 652 della classifica Atp sono già iniziate le frecciatine a distanza. "Facciamolo, Saba, su" - aveva detto l'australiano, provocando la risposta della bielorussa: "È meglio che tu arrivi preparato".
Kyrgios è sicuro di vincere
"Vincerò 6-2 senza dare il 100%" - ha continuato Kyrgios, che quest’anno ha giocato soltanto cinque partite vincendo solamente a Miami contro Mackenzie McDonald. Non sono mancate però anche le dimostrazioni di rispetto. "Quando la numero uno del mondo ti sfida, rispondi alla chiamata - ha raccontato Nick - ho grande rispetto per lei: è una vera campionessa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sarò a Dubai soltanto per giocare, ma anche per divertire". Queste invece le parole di Sabalenka: "Lui ha talento, io sono pronta a dare il massimo. E sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e far parte della moderna interpretazione di quell’iconico incontro".