Sonego batte in rimonta Cobolli nel derby azzurro e vola nei quarti a Metz

METZ (FRANCIA) - È Lorenzo Sonego a far festa nel derby azzurro a Metz , dove il 30enne tennista torinese (n.42 Atp) ha battuto in rimonta in tre set (2-6, 6-3, 7-5) il 23enne Flavio Cobolli (n.22 Atp) approdando così ai quarti di finale dell'Atp 250 francese (cemento indoor).

Atp 250 Metz, Sonego batte Cobolli e vola ai quarti

Dopo due set che hanno visto dominare prima il romano e poi il piemontese, il derby si è deciso in un terzo parziale molto più equilibrato. Sul 5-5, Sonego ha trovato il break arrivando a servire per il match e chiudendo poi la contesa al primo match point. Ai quarti, affronterà il vincente del match tra il francese Hugo Gaston e il tedesco Daniel Altmaier. Con questa sconfitta, Cobolli abbandona la chance di chiudere l'anno tra i primi 20 giocatori del mondo attestandosi al numero 22. Sonego invece è numero 42 virtuale e sogna di chiudere la stagione tra i primi 40 del mondo.

Niente da fare per Passaro, ancora in corsa Berrettini

Sempre a Metz invece niente da fare per Francesco Passaro. Approdato nel tabellone principale dalle qualificazioni, il 24enne perugino (n.129 Atp) ha ceduto al 20enne belga Alexander Blockx (n.102 Atp) che si è imposto in rimonta (3-6, 6-3, 6-4) dopo quasi due ore di gioco. Oltre a Sonego dunque, l'unico altro azzurro che resta ancora in corso a Metz è il romano Matteo Berrettini (n.63 Atp), vincintore all'esordio contro il francese Quentin Halys (n.84 Atp) e atteso ora agli ottavi dalla sfida contro l'australiano Aleksandar Vukic (n.87 Atp) .