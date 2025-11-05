Corriere dello Sport.it
Venus Williams, 45 anni e ancora in campo: wild card per l'ATP di Auckland© EPA

Venus Williams, 45 anni e ancora in campo: wild card per l'ATP di Auckland

L'ex numero 1 mondiale torna a gennaio in Nuova Zelanda: "È ancora in forma straordinaria"
2 min
Venus Williams Tennis

Venus Williams non smette di stupire. A 45 anni, la leggenda del tennis statunitense sarà al via dell'ATP di Auckland, in programma dal 5 all'11 gennaio, grazie a una wild card concessa dagli organizzatori. Per l'ex numero 1 del mondo si tratta del tradizionale appuntamento di apertura della stagione che precede gli Australian Open (18 gennaio - 1 febbraio). La sette volte campionessa Slam aveva fatto il suo rientro nel circuito lo scorso luglio, dopo quasi un anno e mezzo di stop, tornando in campo a Washington contro la giovane connazionale Peyton Stearns. Da allora ha disputato altre due partite, a Cincinnati e agli US Open, senza però riuscire a vincere. 

Un'icona intramontabile del tennis

Il direttore del torneo, Nicolas Lamperin, non ha nascosto entusiasmo per la sua presenza in tabellone: "È una delle grandi giocatrici dell'era moderna e le sue prestazioni in campo parlano da sole. Venus è in forma e in condizioni straordinarie. Lei ha avuto una profonda influenza sull'evoluzione del tennis femminile e ha ispirato le generazioni a venire con la sua passione per questo sport". Auckland è un torneo speciale per Venus, che lo vinse nel 2015, superando in finale Caroline Wozniacki. La sua carriera parla da sola, ha vinto: 7 titoli Slam (5 Wimbledon, 2 US Open) e 1 Oro Olimpico a Sydney 2000. A 45 anni, Venus Williams continua a sfidare il tempo e a scrivere pagine di sport. Auckland sarà la sua prossima tappa: un nuovo capitolo per una campionessa che non ha ancora deciso di dire basta. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

