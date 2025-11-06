Atp Finals, il calendario completo: programma, date e orari del torneo
A Torino è tutto pronto per l'inizio delle Atp Finals 2025, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena che chiude la stagione del circuito Atp. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner guidano il seeding dell'evento che vedrà anche la partecipazione di Alexander Zverev, Novak Djokovic (il serbo scioglierà le riserve sulla sua presenza al termine del torneo di Atene), Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex de Minaur, con l’ultimo posto ancora da assegnare tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.
Atp Finals 2025, il calendario completo
Domenica 9 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Domenica 9 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Lunedì 10 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Lunedì 10 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Martedì 11 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Martedì 11 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Mercoledì 12 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Mercoledì 12 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Giovedì 13 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Giovedì 13 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Venerdì 14 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Venerdì 14 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Sabato 15 novembre – Sessione diurna: 1 semifinale doppio (ore 12:00); 1 semifinale singolare (ore 14:30)
Sabato 15 novembre – Sessione serale: 1 semifinale doppio (ore 18:00); 1 semifinale singolare (ore 20:30)
Domenica 16 novembre – Finale doppio (ore 15:00); finale singolare (ore 18:00)
Dove vedere i match in tv
Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.