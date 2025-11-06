Atp Finals, il calendario completo: programma, date e orari del torneo

A Torino è tutto pronto per l'inizio delle Atp Finals 2025 , il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell' Inalpi Arena che chiude la stagione del circuito Atp. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner guidano il seeding dell'evento che vedrà anche la partecipazione di Alexander Zverev , Novak Djokovic (il serbo scioglierà le riserve sulla sua presenza al termine del torneo di Atene), Ben Shelton , Taylor Fritz e Alex de Minaur , con l’ultimo posto ancora da assegnare tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti .

Atp Finals 2025, il calendario completo

Domenica 9 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Domenica 9 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Lunedì 10 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Lunedì 10 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Martedì 11 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Martedì 11 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Mercoledì 12 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Mercoledì 12 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Giovedì 13 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Giovedì 13 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Venerdì 14 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Venerdì 14 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Sabato 15 novembre – Sessione diurna: 1 semifinale doppio (ore 12:00); 1 semifinale singolare (ore 14:30)

Sabato 15 novembre – Sessione serale: 1 semifinale doppio (ore 18:00); 1 semifinale singolare (ore 20:30)

Domenica 16 novembre – Finale doppio (ore 15:00); finale singolare (ore 18:00)

Dove vedere i match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.