Manca sempre meno all’inizio delle Atp Finals 2025, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. A sfidarsi sono i migliori otto giocatori dell’anno e nell’edizione 2024 a trionfare fu Jannik Sinner in finale su Taylor Fritz. Il numero uno del mondo ha conosciuto gli avversari del suo girone che saranno Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.