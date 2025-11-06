Atp Finals, quando scende in campo Sinner e dove vederla in tv
Manca sempre meno all’inizio delle Atp Finals 2025, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. A sfidarsi sono i migliori otto giocatori dell’anno e nell’edizione 2024 a trionfare fu Jannik Sinner in finale su Taylor Fritz. Il numero uno del mondo ha conosciuto gli avversari del suo girone che saranno Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.
Sinner, orario e quando gioca
Il primo incontro di Jannik Sinner è in programma tra domenica 9 e lunedì 10 novembre all’Inalpi Arena di Torino con orario ancora da definire.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.
Atp Finals 2025, il montepremi
RISERVA – € 134.628
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 (500 punti)
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670 (1500 punti)