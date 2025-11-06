Il presidente del Coni Buonfiglio elogia Sinner: “Orgogliosi che sia il numero uno al mondo”
FIRENZE - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - a margine di un evento a Coverciano - ha parlato dei prossimi appuntamenti di tennis in programma in Italia. “Spero di riuscire ad andare a Torino per le Atp Finals - ha dichiarato il numero uno dello Sport italiano - ma andrò anche alla Coppa Davis a Bologna, perché lì gioca l’Italia. Jannik Sinner è un atleta importante, siamo orgogliosi che sia il numero uno al mondo”.
Buonfiglio applaude alla scelta su San Siro
"L'acquisizione di San Siro da parte di Inter e Milan? Credo molto nell'iniziativa privata - ammette il presidente del Coni - perché gli stadi poi sono dedicati a interessi a volte pubblici, ma anche, molto spesso, privati. Quello che auspico è che la violenza al di fuori degli stadi finisca, perché non ha niente a che vedere con lo sport. A Firenze mi auguro che il dialogo riesca a risolvere tutto".