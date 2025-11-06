Il presidente del Coni Buonfiglio elogia Sinner: “Orgogliosi che sia il numero uno al mondo”

FIRENZE - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - a margine di un evento a Coverciano - ha parlato dei prossimi appuntamenti di tennis in programma in Italia. “Spero di riuscire ad andare a Torino per le Atp Finals - ha dichiarato il numero uno dello Sport italiano - ma andrò anche alla Coppa Davis a Bologna, perché lì gioca l’Italia. Jannik Sinner è un atleta importante, siamo orgogliosi che sia il numero uno al mondo”.