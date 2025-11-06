Swiatek furiosa con un tifoso alle Wta Finals: cosa è successo

Si è interrotta a sorpresa nella fase a gironi la corsa di Iga Swiatek alle Wta Finals, il torneo in corso di svolgimento a Riyadh che chiude la stagione del tennis femminile. Per la numero due del mondo è stata fatale la sconfitta rimediata contro Amanda Anisimova, ancora in rimonta, come accaduto contro Elena Rybakina. All'esordio era invece arrivata per la polacca una vittoria netta contro Madison Keys. Un match complicato anche dal punto di vista mentale per Swiatek, che durante l’incontro ha avuto a che fare anche con un tifoso molesto chiedendo al giudice di sedia che venisse cacciato dall'impianto.