Briatore difende Sinner: "Capisco più lui che certa gente del sud". La secca replica in studio: "Ma allora..."

Flavio Briatore prende le difese di Jannik Sinner per le polemiche nate dopo la rinuncia del numero uno al mondo di partecipare alle Finals di Coppa Davis . Ospite della trasmissione Realpolitik su Rete 4, l'imprenditore ha risposto agli addetti ai lavori che avevano accusato l'altoatesino di non essere italiano e di non tenere ai colori azzurri. "Capisco più Sinner che certa gente del Meridione - le parole di Briatore -. Parla tedesco bene, parla italiano bene, parla inglese bene. Parla tre lingue. Sinner è italiano, è nato in Italia. Io capisco più Sinner che non certa gente del meridione che io non capisco".

Briatore difende Sinner, la risposta dello studio

La provocazione di Briatore ha scatenato la risposta di Tommaso Labate, giornalista nato in Calabria e cresciuto in Puglia, che ha ironizzato: "Me compreso direi". Briatore ha così replicato: "Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere i sottotitoli. Capisco più Sinner che un italiano che parla. Per cui, i napoletani sono italiani, i calabresi sono italiani. Noi abbiamo una persona che è un esempio. Sai qual è il problema? Sinner è una persona normale, è un ragazzo molto educato".