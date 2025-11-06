Sinner e Alcaraz, altri attacchi sul web: bufera tra ossessione e gironi della morte  

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner . Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ancora loro, sempre loro. I due numeri uno del tennis, ormai da tempo, fanno notizia ovunque. Adesso che stanno per sfidarsi ancora una volta c'è chi continua a parlare di loro. In Spagna il girone in cui è stato inserito - con il sorteggio - Carlos Alcaraz (Djokovic, Fritz e De Minaur) è stato definito "quello della morte" e c'è chi insinua sui social che, giocando in Italia, si sia voluto favorire Sinner. Semplicemente follia. Non solo, però: in Francia c'è anche chi definisce "Sinner ossessionato da Alcaraz".

Sinner ossessionato da Alcaraz, l'opinione che fa discutere

L'ex tennista francese a Eurosport Nicolas Mahut Francia ha detto: "Penso che Sinner possa ancora migliorare il suo gioco, soprattutto in alcune zone del campo. Ascoltando i suoi commenti, non ho dubbi che sia un po' ossessionato da Alcaraz". Niente di più falso: Sinner gioca per vincere e se ha un'ossessione è solo quella di migliorare se stesso e il suo gioco. "Non c'è dubbio nemmeno che Jannik sia il miglior giocatore al mondo sui campi indoor - ha aggiunto Mahut - e, se mantiene questa forma, ha ottime possibilità di vincere anche il torneo dei Maestri in Italia. Tuttavia, non sono convinto che concluderà il 2025 in cima alla classifica Atp, perché penso che Carlos riuscirà a vincere tre partite alle Atp Finals".