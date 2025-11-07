Kyrgios incredibile, prepara il rientro: “È successo un miracolo!”. Ecco quando torna in campo, e agli Australian Open…
Nick Kyrgios continua a preparare il ritorno in campo. Il tennista australiano, che è sceso attualmente al numero 652 del mondo, ha disputato quest'anno soltanto cinque partite riuscendo a vincere solamente al Masters 1000 di Miami il primo turno contro Mackenzie McDonald. Il 2026 potrebbe però essere l'anno del suo ritorno come confermato dallo stesso Nick, che il 28 dicembre sarà impegnato alla Coca Cola Arena di Dubai nell'evento di esibizione contro la numero uno del tennis femminile, Aryna Sabalenka.
Kyrgios: "Il mio ginocchio sembra ringiovanito"
"Non voglio portarmi sfortuna, ma qualcosa lì dentro è cambiato - ha spiegato Kyrgios che punta agli Australian Open 2026, dove potrbbe partecipare solamente con una wild card -. Nell’ultimo mese non so cosa sia successo. Ieri sera ero con il mio massaggiatore e il mio fisioterapista, e qualcosa nel mio ginocchio è davvero cambiato. Il ginocchio non si gonfia, non fa male dopo un allenamento. Non so se chiamarlo miracolo o altro, ma il mio ginocchio sembra ringiovanito di un paio d’anni. Questo mi ha permesso di allenarmi per tre o quattro giorni di fila, un’ora e mezza o due al giorno, riuscendo poi davvero a recuperare e a progredire. È una sensazione davvero entusiasmante e non l’ho ancora detto a nessuno: è come se avessi una nuova vita in campo".