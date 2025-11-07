Kyrgios incredibile, prepara il rientro: “È successo un miracolo!”. Ecco quando torna in campo, e agli Australian Open…

Kyrgios: "Il mio ginocchio sembra ringiovanito"

"Non voglio portarmi sfortuna, ma qualcosa lì dentro è cambiato - ha spiegato Kyrgios che punta agli Australian Open 2026, dove potrbbe partecipare solamente con una wild card -. Nell’ultimo mese non so cosa sia successo. Ieri sera ero con il mio massaggiatore e il mio fisioterapista, e qualcosa nel mio ginocchio è davvero cambiato. Il ginocchio non si gonfia, non fa male dopo un allenamento. Non so se chiamarlo miracolo o altro, ma il mio ginocchio sembra ringiovanito di un paio d’anni. Questo mi ha permesso di allenarmi per tre o quattro giorni di fila, un’ora e mezza o due al giorno, riuscendo poi davvero a recuperare e a progredire. È una sensazione davvero entusiasmante e non l’ho ancora detto a nessuno: è come se avessi una nuova vita in campo".