Sonego si ferma in semifinale a Metz: l'azzurro vince il primo set ma poi si arrende a Norrie

Sonego ko a Metz: in finale ci va Norrie

Il tennista torinese (n.42 Atp) ha ceduto al britannico Cameron Norrie (n.27 del ranking internazionale e settima testa di serie del seeding), che si è imposto in rimonta al terzo set (4-6, 6-2, 6-4) dopo circa due ore di gioco. A Sonego non è bastato aggiudicarsi il primo parziale per spuntarla sul britannico che, dopo la finale persa lo scorso anno contro il francese Benjamin Bonzi, per il secondo anno di fila giocherà per il titolo dell'Atp 250 di Metz: se la vedrà con il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien (vincitore su Matteo Berrettini ai quarti) e l'ucraino Vitaliy Sachko.