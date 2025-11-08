Arriva l’annuncio tanto atteso sul futuro di Cahill con Sinner: “Se lui vuole…”

TORINO – Durante la conferenza stampa delle ATP Finals, Darren Cahill, uno dei due allenatori di Jannik Sinner, ha parlato apertamente del suo futuro nel team dell’azzurro, lasciando intendere che la decisione spetterà proprio al numero uno italiano. "Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola: abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui" , ha dichiarato Cahill con il suo consueto sorriso.

Cahill parla di Sinner e del loro futuro

Il tecnico australiano, al fianco di Sinner dal 2022 insieme a Simone Vagnozzi, ha ribadito il profondo legame di stima e fiducia costruito in questi anni: "È un ragazzo incredibile con cui lavorare. Il team che abbiamo è fantastico e questi tre anni sono stati meravigliosi. Quando ne abbiamo parlato l’anno scorso, mi è sembrato che fosse il momento giusto. Non sono più un giovanotto, e forse un giorno servirà una nuova voce, un nuovo sguardo, una nuova ispirazione. Sarebbe bello anche alternare i ruoli a volte, ma se Jannik non è pronto per questo cambiamento, non c’è problema". Il coach ha confermato che ogni decisione verrà presa a fine stagione, con un solo obiettivo: il bene e la crescita del giocatore. "Dipenderà da lui, e voglio che faccia ciò che è meglio per sé stesso. Se crede che sia arrivato il momento giusto per cambiare, lo aiuterò anche a trovare la persona giusta. Ma se mi volesse, io ci sarò. Deve solo assicurarsi di tenere aperte le sue opzioni per continuare a migliorare, a ispirarsi e a raggiungere il livello successivo".