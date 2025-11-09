Il giallo della premiazione alle Wta Finals: Rybakina si allontana e non fa le foto di rito, la spiegazione
RIYHAD (Arabia Saudita) - Trionfo con una piccola stonatura per Elena Rybakina, che si è imposta nelle Wta Finals 2025. La tennista kazaka, testa di serie numero 6 a Riyadh, ha superato in finale Aryna Sabalenka, regina del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-6(0). Per Rybakina è il titolo più importante in carriera dopo il successo a Wimbledon del 2022, nonché l’undicesimo trofeo in carriera, ma al momento della premiazione la kazaka ha avuto un comportamento insolito, che non è piaciuto a tanti appassionati.
Il malconento di Rybakina
Durante la cerimonia la neo campionessa, mentre Sabalenka posava con il ceo della Wta Portia Archer, si è allontanata dal centro del campo, anche quando è stata chiamata a posare per le classiche foto di rito. Un atteggiamento inusuale, che forse trova la spiegazione in una squalifica subita nello scorso febbraio dal suo allenatore, il croato Stefano Vukov, su iniziativa della Wta.