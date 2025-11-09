Il giallo della premiazione alle Wta Finals: Rybakina si allontana e non fa le foto di rito, la spiegazione

RIYHAD (Arabia Saudita) - Trionfo con una piccola stonatura per Elena Rybakina, che si è imposta nelle Wta Finals 2025. La tennista kazaka, testa di serie numero 6 a Riyadh, ha superato in finale Aryna Sabalenka, regina del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-6(0). Per Rybakina è il titolo più importante in carriera dopo il successo a Wimbledon del 2022, nonché l’undicesimo trofeo in carriera, ma al momento della premiazione la kazaka ha avuto un comportamento insolito, che non è piaciuto a tanti appassionati.