Laila, il compleanno nell'Alto Adige del suo Sinner: la sorpresa in attesa del debutto nelle Atp Finals
Un compleanno da sogno in Alto Adige per Laila Hasanovic. Come testimoniato dalle immagini postate sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower, la fidanzata di Jannik Sinner ha festeggiato i suoi 25 anni in un noto hotel a cinque stelle a Sant’Andrea, nella zona di Bressanone. La modella danese ha mostrato la sua partenza da Copenaghen e poi le foto del soggiorno insieme alla madre Emma. "Svegliarsi immersi in un paesaggio meraviglioso", ha scritto Laila, che nella serata di oggi dovrebbe essere a Torino per seguire la partita di Sinner.
Laila presente a Torino per il debutto di Sinner?
L'arrivo in Italia di Laila lascia presagire la sua presenza all'Inalpi Arena di Torino per tifare per la sua dolce metà che debutterà nella serata di lunedì contro Felix Auger-Aliassime non prima delle 20:30. Nel frattempo, Sinner continua a preparare il suo esordio con la speranza di iniziare con il piede giusto la corsa alla difesa del titolo conquistato nella passata edizione nella finale con Taylor Fritz.