Laila, il compleanno nell'Alto Adige del suo Sinner: la sorpresa in attesa del debutto nelle Atp Finals

Un compleanno da sogno in Alto Adige per Laila Hasanovic. Come testimoniato dalle immagini postate sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower, la fidanzata di Jannik Sinner ha festeggiato i suoi 25 anni in un noto hotel a cinque stelle a Sant’Andrea, nella zona di Bressanone. La modella danese ha mostrato la sua partenza da Copenaghen e poi le foto del soggiorno insieme alla madre Emma. "Svegliarsi immersi in un paesaggio meraviglioso", ha scritto Laila, che nella serata di oggi dovrebbe essere a Torino per seguire la partita di Sinner.