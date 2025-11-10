Sinner e Musetti "battono" Malgioglio e Fagnani: come cambia Belve con le Atp Finals

Le Nitto Atp Finals cambiano la programmazione di Rai 2. Il torneo dei Maestri che chiude la stagione del circuito Atp ha preso il via domenica 9 novembre e per la prima volta nella storia vedrà due italiani ai nastri di partenza con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti . L'evento torinese monopolizzerà le serate Rai e come annunciato da Francesca Fagnani attraverso i suoi profili social l'appuntamento di martedì 11 novembre con 'Belve' slitterà di una settimana. "Amici, il calendario del tennis - scrive Fagnani - ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì 'Belve' non andrà in onda. Ma recuperiamo martedì 18". La giornalista ha poi regalato un'anticipazione ai fan annunciando la presenza nel programma di Cristiano Malgioglio.

Dove vedere le Finals in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: e sarà proprio il match tra Sinner e Auger-Aliassime quello trasmesso in chiaro oggi. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.