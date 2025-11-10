La frase di Panatta che anticipa l'infortunio di Aliassime contro Sinner: se ne accorge da un dettaglio

L'esperienza è importante in campo come davanti ad un microfono. E Adriano Panatta di esperienza ne ha da vendere. Siamo all'epilogo del primo set della sfida tra il nostro Sinner e il canadese Auger-Aliassime . Per l'azzurro è l'esordio alle Atp Finals di Torino. La partita è tiratissima e si procede senza break. Poi però accade una cosa che cambia tutto: Felix si fa male ad un polpaccio . Si tocca il muscolo della gamba sinistra sul 6-5 per l'italiano e da lì in poi, di fatto, esce dal match.

L'occhio di Panatta che vede l'infortunio di Aliassime prima degli altri

Jannik vince il primo set e Aliassime se ne va negli spogliatoi per un medical timeout. Il primo ad accorgersi del problema del canadese è proprio Panatta che, subito dopo uno scambio sul servizio del canadese, si accorge che il suo movimento è meno fluido, più impacciato. "Si è impuntato, ha qualche problema", ha detto Panatta durante la telecronaca prima che Aliassime cominciasse effettivamente a toccarsi il polpaccio. La spiegazione dell'ex fenomeno del tennis italiano è ironica: "Come ho fatto ad accorgermene? Che vi devo dì, ho l'occhio clinico. Solo quello mi è rimasto", ha detto sorridendo Panatta.

Il commento di Panatta alla partita di Sinner alle Atp Finals

Il commento della partita di Sinner è stato meno positivo per l'Adriano nazionale: "Stasera Jannik è stato meno Terminator del solito, non ha giocato benissimo. Secondo me ora si ferma per allenarsi dopo questa partita perché ha servito molto bene ma da fondocampo ha sbagliato troppe palle. È una serata un po' così ma può succedere, eh. Il suo problema è che ci ha viziato troppo. Sinner stasera ha fatto Sinner solo al servizio", ha concluso un divertito Panatta,