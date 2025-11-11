Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Il suggestivo post di Djokovic con i dalmata dopo il trionfo ad Atene scatena i social

Il 24 volte campione Slam ha celebrato il successo conquistato nel torneo greco dove ha sconfitto in finale Lorenzo Musetti
1 min
TagsNovak Djokovic

Con il successo nell'Atp 250 di Atene, Novak Djokovic ha conquistato il titolo numero 101 della sua carriera. Il 24 volte campione Slam si è imposto in finale su Lorenzo Musetti con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 prima di decidere di rinunciare alle Nitto Atp Finals per un problema alla spalla lasciando l'ultimo posto per Torino proprio al tennista di Carrara. Ad Atene è arrivato così per il serbo il secondo trionfo della stagione, dopo quello raggiunto sulla terra rossa di Ginevra. 

Djokovic celebra il titolo ad Atene: ecco il significato

Con un'idea originalissima, Djokovic ha deciso di celebrare a modo suo il successo conquistato ad Atene attraverso un post che ha già scatenato i social. Il serbo è stato infatti immortalato con alcuni dalmata mentre alza il trofeo del torneo. "Non potevo non celebrare i 101 con qualche dalmata" - ha scritto Nole, richiamando al celebre film Disney "La carica dei cento e uno", che ha per protagonisti proprio dei dalmata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla community