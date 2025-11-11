Alcaraz costruisce il giocatore perfetto: tra le scelte c'è anche Sinner

Come aveva già fatto qualche mese fa Jannik Sinner , anche Carlos Alcaraz ha costruito il suo tennista ideale. Il campione spagnolo, che ha vinto il suo esordio alle Nitto Atp Finals contro Alex De Minaur e attende di scendere in campo nel secondo match contro Taylor Fritz , si è dilettato nello scegliere i colpi migliori dei suoi colleghi per progettare il prototipo del giocatore perfetto.

Alcaraz costruisce il giocatore perfetto

Tra le preferenze di Alcaraz non manca nessuno dei Big Three. Lo spagnolo ha infatti citato Roger Federer per quanto riguarda le volèe, Novak Djokovic, per la sua selezione di colpi e per l’intelligenza tattica e Rafael Nadal per la mentalità. Presente anche Jannik Sinner, del quale ha preso il rovescio, mentre per il dritto la scelta è ricaduta su quella di Juan Martin Del Potro, mentre di se stesso lo spagnolo ha preso il gioco di gambe.