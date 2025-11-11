Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Paolini ruba la scena a Musetti alle Atp Finals: il pubblico impazzisce e Jasmine reagisce così

Anche la numero uno d'Italia ad assistere alla sfida tra il carrarino e Alex De Minaur che chiude la terza giornata del torneo di Torino
1 min
TagsLorenzo MusettiJasmine PaoliniNitto Atp Finals

Una tifosa d'eccezione all'Inalpi Arena dI Torino per assistere al match che chiude la terza giornata delle Nitto Atp Finals 2025. Durante la sfida tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur, le telecamere hanno infatti pescato la numero uno azzurra Jasmine Paolini seduta di fianco al capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, e al direttore degli Internazionali Bnl d'Italia, Paolo Lorenzi, per seguire il match del connazionale. Presente sugli spalti anche Lorenzo Sonego insieme alla sua dolce metà.

Paolini inquadrata: la reazione del pubblico

Il pubblico italiano ha riservato un'accoglienza bellissima a Paolini nel momento in cui è stata inquadrata. La toscana ha chiuso pochi giorni fa la sua stagione con l'eliminazione rimediata nella fase a gironi delle Wta Finals sia in singolare che in doppio. Un 2025 comunque positivo per l'azzurra, che si è tolta più di una soddisfazione durante l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

