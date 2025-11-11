Paolini ruba la scena a Musetti alle Atp Finals: il pubblico impazzisce e Jasmine reagisce così

Una tifosa d'eccezione all' Inalpi Arena dI Torino per assistere al match che chiude la terza giornata delle Nitto Atp Finals 2025 . Durante la sfida tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur , le telecamere hanno infatti pescato la numero uno azzurra Jasmine Paolini seduta di fianco al capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri , e al direttore degli Internazionali Bnl d'Italia, Paolo Lorenzi , per seguire il match del connazionale. Presente sugli spalti anche Lorenzo Sonego insieme alla sua dolce metà.

Paolini inquadrata: la reazione del pubblico

Il pubblico italiano ha riservato un'accoglienza bellissima a Paolini nel momento in cui è stata inquadrata. La toscana ha chiuso pochi giorni fa la sua stagione con l'eliminazione rimediata nella fase a gironi delle Wta Finals sia in singolare che in doppio. Un 2025 comunque positivo per l'azzurra, che si è tolta più di una soddisfazione durante l'anno.