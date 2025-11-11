Succede davvero di tutto alle Atp Finals di Torino: la proposta di matrimonio sorprende Fritz e Alcaraz

Un fuori programma davvero particolare nel corso delle Atp Finals in corso di svolgimento a Torino. Durante una pausa della sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che si è chiusa con la vittoria del campione spagnolo, si è verificato un curioso siparietto sugli spalti. Uno spettatore ha infattioi chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. La fatidica domanda è stata immortalata dalle telecamere e trasmessa sul maxi schermo che sovrasta il campo ed è utilizzato come tabellone dei punti.