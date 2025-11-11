Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Succede davvero di tutto alle Atp Finals di Torino: la proposta di matrimonio sorprende Fritz e Alcaraz

Un fuori programma curioso e romantico nel corso del torneo: applausi ed ovazione sugli spalti
1 min

Un fuori programma davvero particolare nel corso delle Atp Finals in corso di svolgimento a Torino. Durante una pausa della sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che si è chiusa con la vittoria del campione spagnolo, si è verificato un curioso siparietto sugli spalti. Uno spettatore ha infattioi chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. La fatidica domanda è stata immortalata dalle telecamere e trasmessa sul maxi schermo che sovrasta il campo ed è utilizzato come tabellone dei punti.

Il commento del canale ufficiale del torneo

Dopo aver mostrato l'anello, il ragazzo si è inginocchiato ed ha incassato il si della sua compagna. Il tutto tra l'entusiasmo e gli applausi degli altri spettatori presenti. "She said yes", con l'emoji dell'anello di fidanzamento, il commento al video postato sui canali social del torneo e della Federazione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz e il numero unoSinner, che show con Alcaraz
Unisciti alla community