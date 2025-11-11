Succede davvero di tutto alle Atp Finals di Torino: la proposta di matrimonio sorprende Fritz e Alcaraz
Un fuori programma davvero particolare nel corso delle Atp Finals in corso di svolgimento a Torino. Durante una pausa della sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che si è chiusa con la vittoria del campione spagnolo, si è verificato un curioso siparietto sugli spalti. Uno spettatore ha infattioi chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. La fatidica domanda è stata immortalata dalle telecamere e trasmessa sul maxi schermo che sovrasta il campo ed è utilizzato come tabellone dei punti.
Il commento del canale ufficiale del torneo
Dopo aver mostrato l'anello, il ragazzo si è inginocchiato ed ha incassato il si della sua compagna. Il tutto tra l'entusiasmo e gli applausi degli altri spettatori presenti. "She said yes", con l'emoji dell'anello di fidanzamento, il commento al video postato sui canali social del torneo e della Federazione.