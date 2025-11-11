Musetti e il messaggio sulla telecamera dopo la vittoria contro De Minaur: c’è un richiamo alla Juve

Un successo incredibile, conquistato scambio dopo scambio, palla dopo palla. Una delle vittorie più belle della carriera, davanti al pubblico italiano. Lorenzo Musetti batte l’australiano Alex De Minaur agli Atp Finals di Torino , in un match (la seconda sfida del gruppo Jimmy Connors) durato oltre tre ore e chiuso dopo tre lunghi ed estenuanti set con il punteggio finale di 7-5 3-6 7-5 . Ora l'azzurro si giocherà le ultime possibilità per arrivare in semifinale nel match di giovedì contro lo spagnolo Carlos Alcaraz . È stata una vittoria sofferta, ottenuta con determinazione e volontà.

Fino alla fine: la scritta di Musetti

Alla fine il tennista italiano ha esultato come se avesse realizzato un gol, e dopo aver festeggiato con il proprio team si è avvicinato alla telecamera scrivendo un messaggio iconico, da vero tifoso della Juve. “Fino alla fine”. La frase utilizzata dal tennista toscano è il motto della Juventus, impresso anche sulle maglie da gioco dei calciatori bianconeri. Già a maggio, agli Internazionali d'Italia, Musetti aveva festeggiato il successo ottenuto al Foro Italico contro Zverev ai quarti, scrivendo un messaggio identico sul vetro della telecamera.