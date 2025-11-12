Capello e la frase che stupisce tutti alle Atp Finals: "Mi scuso su Musetti, pensavo che..."

"Il tennis mi piace molto. Soprattutto quando vedo che i giocatori vanno oltre le difficoltà". Fabio Capello esalta la prova di Musetti, che ieri ha sconfitto in rimonta De Minaur, esaltando i tifosi presenti a Torino. L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, ha assistito alla sfida con particolare trasporto. Devo dire che la partita di Musetti mi è piaciuta molto", ha detto ai microfoni di Sky.

Capello ha esaltato la prestazione del tennista azzurro, capace di rimontare nel terzo set e di ottenere il successo, nonostante fosse sotto di un break: "E' stato incredibile. Devo dire che non avevo fiducia e chiedo venia, perchè sul 2-0 a sfavore nel terzo set l'avevo visto stanco e con poca fiducia. Sembrava sulle gambe, faceva stretching e credevo che non ce la facesse. Ma non ha mollato e gli faccio davvero i complimenti".